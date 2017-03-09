Hain yaver saçmaladı

Cumhurbaşkanı’nın FETÖ’cü yaveri Yazıcı, çelişkilerle dolu bir savunma yaptı. Yazıcı, suikast girişiminin üssü Çiğli’de ne aradığı sorulunca “Normalde orduevine gitmek istiyordum. Neden orada olduğumu kendime izah edemiyorum” yanıtını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme tutuklu 44 sanıktan 43'ünü dinledikten sonra son olarak Cumhurbaşkanı'nın eski yaveri sanık Ali Yazıcı'yı dinledi. Mahkeme başkanı sanığın yüzüne suçunu okuyarak, "Sanık Ali Yazıcı, Ankara'dan İzmir Çiğli'ye gelerek Cumhurbaşkanı'nın yerini öğrenerek suikast timine bildirdiği ve suikast girişimine yardımcı olduğu iddiasıyla suçlanıyor" dedi. Sanık Yazıcı ise çelişkilerle dolu savunmasında özetle şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız Antalya'da bir futbol turnuvasına katılacaktı. Ben de Antalya'ya gitmek üzere uçak bileti aldım. Havalimanına gitmeden muhafız alayına geldim. O esnada adının Emin olduğunu söyleyen bir yarbay yanıma gelerek Antalya'ya gideceğini söyleyerek benimle birlikte gelmek istediğini belirtti. Ben de teklifini kabul ederek birlikte gideceğim astsubayın kalmasını söyledim.

Araçla yola çıktık. Bu arada yarbay benim telefonlarımı karıştırdı. O şahsa nasıl izin verdim bunun cevabını hâlâ araştırıyorum. Ben bunu hâlâ kendime izah edemedim. Kendisinin özel kuvvetlerde olduğunu söyledi. Ben şahıstan kuşkulandım. Hatta indirmeyi düşündüm. Afyon'da bir mola verdikten sonra yola devam ettik.



KENDİME İZAH EDEMİYORUM

Saat 21.30 gibi Genel Sekreterimiz aradı. Ayrıca, Danışmanı Davut Kavranoğlu aradı, neler olduğunu sordular. Bir WhatsApp grubumuz vardı. Özel Kalem Müdürümüz Hasan Doğan'ın kurduğu. Oradan da bana "Bir şey var mı diye sordular. Bir süre sonra beni WhatsApp grubundan çıkardılar. Bu arada Özel Kalem Müdürümüz Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanımızın doktoru ile görüştüm.

Yanımdaki yabancı biriyle Marmaris'e gitmek istemediğim için İzmir'e yöneldik. Ben orduevine gidecektim. Emin bana "Çiğli'ye gidelim" dedi ve Çiğli'ye gittik birlikte. Bunu da kendime izah edemiyorum. Normalde ben orduevine gitmek istiyordum. Saat gece 02.30 gibi televizyonlar Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a gittiğini söyledi. Ben de çıkıp Ankara'ya gitmek istedim ama nizamiye kapatılmıştı. Misafirhaneye geçtim.



KÜLLİYE'YE GİDEMEMİŞ

Cumhurbaşkanımızın Baş Danışmanı Lütfullah Göktaş beni arayıp İstanbul'a gelmemi söyledi. Kısıklı'ya gelmemi istedi. Nadir Alpaslan aradı, "Ankara'ya bekliyoruz" dedi. Ankara'ya gittim. O akşam eve gittim. Gece evde kaldım. Gece Külliye'ye gitmek istedim. Gidemedim.

Olayda bir failler var. 12.30'da olan olaylar var. Bir de 03.30 ve 03.40'ta başlayan darbe var. Ben bu iki olayın neresindeyim. İnanın ben işin içinden çıkamadım. Ben 2 olayın da içinde olmadığımı düşünüyorum.



SUÇU TELEVİZYON YAYININA ATTI

BİR yıl boyunca Cumhurbaşkanı ile direkt görüşmediğini savunan FETÖ'cü yaver hâkimin, "Cumhurbaşkanı'nın yerini birileriyle paylaştınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "O esnada birlikte olduğum sanıklar Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'te biliyordu. O gece Cumhurbaşkanımız telefonla bağlanmıştı. Yanımda bulunan Emin yarbaya Cumhurbaşkanının yerini söylemedim. Ona darbe girişimini sordum. O da olayın içindeymiş gibi 'Belli bir grubun girişimi' dedi."



TEKNİSYENE YAZICIOĞLU SORUSU

Aynı davada yargılanan sanıklardan teknisyen astsubay Aydın Özsıcak ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazasında helikopterden parça söktüğü iddiasının sorulması üzerine "Kaza kırım ekibinde görevliydim ama helikopterden parça sökmedim. Sadece helikopteri incelerken görüntülendim. Bunun bir kader olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.