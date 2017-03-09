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ARKADAŞINA GÖNDER Hakkari'de AK Parti belde başkanına silahlı saldırı!
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'de na silahlı saldırı!

AA
  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 22:08 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 22:23
Hakkari'de AK Parti belde başkanına silahlı saldırı!
Hakkari'de AK Parti belde başkanına silahlı saldırı!

'nin Yüksekova ilçesinde Esendere ve ağabeyi , teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esendere Tayfun ve ağabeyi , ilçe merkezinde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Tayfun ve Murat Ayhan, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Ayhan, buradaki müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçe merkezinde saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.