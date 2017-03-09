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İçişleri Bakanı Soylu ve 'de

DHA
  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 09:47 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 09:58
İçişleri Bakanı Soylu ve komutanlar Lice'de
İçişleri Bakanı Soylu ve komutanlar Lice'de

'ın , Kulp, Hani ilçeleri ile Bingöl sınırlarında güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik 5 Mart günü başlatılan lar sürerken, dün gece Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Gürler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Lice İlçesi'nde yürütülen operasyonun merkezinde incelemelerde bulundu.

ve Bingöl illerinde 5 Mart günü başlatılan son yılların en büyük u devam ederken, PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonunun merkezi olan 'ye dün gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Soylu ve beraberindekilere, operasyon merkezinde operasyon ile ilgili bilgiler verildi.