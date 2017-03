Kadın olmak gazi olmaktan daha zor

15 Temmuz'da 20 yıllık yol arkadaşıyla el ele darbeye karşı dururken, eşini kollarında şehit veren, kendisi gazi olan Hacer Konuş, şehit düşmekten daha zor olanın, rekabetin, kavganın, acımasızlığın hüküm sürdüğü bu dünyada tek başına bir kadın olarak dimdik 3 kız çocuğu yetiştirmek olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da eşi şehit olan, kendisi ve kızı gazi olan Hacer öğretmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 3 kız çocuğuyla tek başına bir kadın olmanın hikayesini SABAH'a anlattı. 15 Temmuz'dan sonra Ankara'ya ikinci kez gelen Hacer Konuş, Gazi TBMM'de Gazi kadınlar olarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. 15 Temmuz'dan sonra yaşam mücadelesine yalnız devam eden Hacer Konuş, Türkiye'de tek başına kadın olmanın ne demek olduğunu şöyle anlattı:

"Kadın olmanın zor olduğunu biliyordum ama 3 kız evlat büyütmeye çalışan, ayakları üzerinde durmak zorunda olan yalnız kadın profilini de 15 Temmuz'dan sonra yaşayarak öğreniyorum. 3 kadın adayı daha yetiştiren biri olarak işimin zorluğunun farkındayım çünkü hayattaki tek rol modelleri benim. Kadın olmak bünyede iki cinsiyet birden barındırmaktır. Yeri geldiğinde bir erkek kadar yiğit olmayı, yeri geldiğinde kadınlığın bütün naifliğini gözler önüne sermeyi gerektirir. Hele de yalnız kalmış bir kadınsanız, bunları sonradan acı bir şekilde öğreniyorsunuz.

KADIN OLMAK, ACIMASIZ DÜNYADA DİMDİK AYAKTA DURMAKTI

15 Temmuz gecesinden sonra ben de kendimi bu kervanda buldum. Can yoldaşımın bıraktığı yolda emanetlerine sahip çıkarak yürümem, kendim yarım kalmışken ikiye katlanmam, hem anne hem de baba olmam gerekiyordu. Rekabetin, kavganın, acımasızlığın hüküm sürdüğü bu dünyada kendimle beraber 3 kızımı da dimdik ayakta tutmam gerekiyordu. Bu can yakıcı sürece alışmamız zor oldu. Evde bir erkek figürünün olmayışı çocuklarımı tedirgin ediyor olsa da bana güvenmeyi öğrenciler. Birbirimize yetebileceğimize inandık. Yeri geldi benim hatalarımı onlar tolere ettiler yeri geldi ben onların eksiklerini kapatmak için kendimden harcadım. Babaları ile geçiremeyecekleri güzel günler için, anneleriyle dolu dolu anlar yaşasınlar istedim. Babalarıyla kartopu oynayan çocukları görmesinler diye onları erkenden uyutmak zorunda kaldığım anlar oldu mesela. Ya da bir çocuk babasına koşarken sokakta, ellerini daha sıkı tuttuğum dakikalar. Ekmeğimi bir gün geç getirmedim evime, sırf gözleri kapıya dönmesin diye. Uzun lafın kısası, ben tek bedende iki can oldum. Hem Hacer hem Ramazan oldum. Çünkü anne olmak bunu gerektirdi, çünkü kadın olmak bunu gerektirdi, çünkü yalnız bir kadın olmak bunu gerektirdi."

HAİNLER TEMİZLENMEZSE BİZİ VATAN HAİNİ İLAN EDERLER

Balıkesir Bandırma'da Görsel Sanatlar Öğretmeni olan 41 yaşındaki Hacer Konuş, eşi Ramazan Konuş ile birlikte 15 Temmuz gecesi, Ankara'da annesinde olan çocuklarının yanına gelmek üzere yola çıktı. Darbe olduğunu duyunca, yıllarca darbelerden çeken bu milletin makus tarihine karşı çıkmak için sokağa çıktı. Hacer Konuş o gece yaşananları şöyle anlattı:

"Kalabalıkla birlikte Genelkurmayın önüne geldik. Jetler çok yakından geçiyordu. Patlama sesleri geliyordu. Oradan kurtulduk. Jandarma Komutanlığının önündeki duvarlara oturduk nefes aldık. Eşim, kızımla benim ortamızdaydı. Sonra yeniden jetler ve helikopterler geldi. Yerle gök bir oldu. Uçtuk hepimiz. Kızıma bakıyordum yüzü kanlar içindeydi. Eşimi baygın zannettim. Orada şehit olmuş. Ben beyin kanaması geçirmişim, kızım defalarca ameliyat oldu. 55 gün hastanede yattık. Vatan sağ olsun. 3 çocukla tek başıma kaldım. Kocamı kaybettim. Ama düşünüyorum, vatansız kalmak kocasız kalmaktan daha kötü olurdu. Hainler temizlensin istiyorum. Hainler temizlenmezse yarın bizi vatan haini ilan ederler. Çocuklarımız güzel günler görsün istiyorum."