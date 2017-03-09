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'de "" lere göz açtırmıyor!

AA
  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 19:10 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 20:43
Karadeniz'de "Ejder Timi" teröristlere göz açtırmıyor!
Karadeniz'de Ejder Timi teröristlere göz açtırmıyor!

kırsalında 'lı lerin bahar üslenmesini önlemek amacıyla, Ordu'nun 2 bin rakımlı yaylalarında özel harekat polislerinden oluşan ""nin operasyonları sürüyor.

Gölköy ve Mesudiye kırsalında geçen yıl 'nın sözde Açılım Grubu'nda yer alan 7 in etkisiz hale getirilmesinin ardından, bölgedeki arazi arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

PKK'nın Karadeniz'de bahar üslenmesini önlemek için Ordu, Giresun, Tokat ve Sivas'ta güvenlik güçlerince koordineli operasyonlar yapılıyor.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli "" de kentin 2 bin rakımlı yaylalarında çeşitli yerlere konuşlandırıldı.

Zırhlı araçların kullanıldığı operasyonlarda, özel harekat polislerinin, insansız hava araçlarıyla da arazi taraması yaptıkları öğrenildi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerek komandolar gerekse özel harekat polislerinin 24 saat operasyonlarına devam ettiğini söyledi.

Operasyonları, yılmadan, başarıyla sürdüren tüm ekiplere teşekkür eden Balkanlıoğlu, "Onların sayesinde bölge halkı huzurlu şekilde günlük yaşantılarını sürdürüyor." dedi.