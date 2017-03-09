Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan bedelli askerlik açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,bedelli askerlik hakkında, 'Şu anda tecilli ve bakaya 3 milyon 250 bin kişi var' diyen Bakan Işık, bedelli askerlikle ilgili bir çalışma olmadığını dile getirdi.

"Terörle mücadele ve Fırat Kalkanı Harekatı sürerken, bedelli gündemimizde yok"

Bedelli askerlik ve profesyonel askerlik konusundaki sorulara açıklık getiren Işık, "Kanunen tecil hakkı olanlara yapılıyor. Makul mazereti olmayanların askerlik ödevini yerine getirmesi gerekiyor. TSK adım adım profesyonel orduya geçiyor.

Bundan 10 yıl önce subay ve astsubayın dışında uzman çavuşlar vardı, şimdi uzman erbaş ve usta er var. Bu süreçte TSK'nın yükümlü ere ihtiyacı var. Bunu mağduriyet olarak görmek doğru değil. Bu bir hak ve görevdir, yapılması gerekiyor. Şuana kadar 2 milyon 800 bin kişinin meşru sebeplerden dolayı askerliğini tecil ettirdiğini kamuoyu biliyor zannediyorum. Bakaya sayısı da 450 bin civarında bu durumdakilerin vatani görevlerini yerine getirmeleri önemli. Şuanda terörle mücadele sürüyor, bir taraftan Fırat Kalkanı Harekatı yapılıyor. Böyle bir durumda bedelli gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.