TSK’daki kriptolara dev operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde dün operasyon gerçekleştirildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da toplam 145 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 40 şüpheli gözaltına alındı. Aranan şüphelilerin 66'sı ByLock'çu asker, 76'sı ise sivil örgüt imamlarından oluşuyor. Şüphelilerin, örgüt evlerinde devşirdikleri çocukları sınava hazırladıktan sonra askeri liselere yerleştirildikleri belirlendi. Bu şekilde TSK'ya giren 66 subay da şimdiye kadar gizlenmeyi başardı.



VALİ YARDIMCISI TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında Hatay'da aralarında Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görev yaparken meslekten ihraç edilen ve halen görevde bulunan profesör ve doçentlerin de olduğu 104, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, aralarında profesörlerin de olduğu 31 şüpheli yakalandı. Ankara'da ByLock kullandıkları belirlenen Roketsan'da görevli 3 personel gözaltına alındı. Adana'da aralarında emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 23, Bartın'da 14, Kütahya'da ByLock kullandıkları belirlenen 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Ağrı'da ByLock kullandığı belirlenen vali yardımcısı Ahmet Can Pınar tutuklandı.



Fatih ULAŞ-Emir SOMER-Yaser ÇAPAROĞLU-Akif YAMAN-Şener URFA