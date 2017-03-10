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Babası tarafından kaçırılan 7 yaşındaki kızı, kurtardı!

AA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 23:06 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 23:20
Babası tarafından kaçırılan 7 yaşındaki kızı, Türkiye kurtardı!
Babası tarafından kaçırılan 7 yaşındaki kızı, Türkiye kurtardı!

, Suriye uyruklu babası tarafından kaçırılarak Suriye'nin Halep kentine götürülen İtalyan vatandaşı 7 yaşındaki 'ın, ülkesine gitmek üzere 'den ayrıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılında Suriye uyruklu babası tarafından kaçırılarak Halep'e götürülen İtalyan vatandaşı 'ın, Bakanlığın girişimleri ve ilgili makamların işbirliği neticesinde dün Suriye'den 'ye getirildiği belirtildi.

Emma Kharat'ın bugün İtalya'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrıldığının kaydedildiği açıklamada, "İlgili makamlarımız, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yakalanan olayın failinin İtalya'ya sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere, konuyu İtalyan makamlarıyla yakın bir iş birliği halinde takip etmiş, 7 yaşındaki Emma'nın annesiyle bir araya gelebilmesi için gerekli adımları insani mülahazaları göz önünde bulundurarak atmıştır." ifadesi kullanıldı.