İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gece Lice'ye gelerek Jandarma Genel Komutanı Org. Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'dan operasyonla ilgili bilgi aldı. Bakan Soylu, dün de Aydın'da Nazilli Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Burada Lice'deki operasyonla ilgili bilgi veren Soylu, "Bunları buradan silmeye kararlıyız ama daha yeni başladık. Hele önümüzdeki günlerde olanları duydukça başta şehit ailelerimiz olmak üzere bu millete, bu ülkeye zarar verenlerden şu gönlü daralan, sıkışan bütün milletimiz büyük ama büyük ferahlık duyacaktır. Kararlıyız, kararlılığımız aynı şekilde devam edecek" dedi.