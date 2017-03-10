Çatı iddianamesinden 10 çarpıcı detay

221 sanıklı iddianameye Gülen'in kendisini 'kutsal kişi', örgüt mensuplarını da ilahi olarak ayrıcalıklı olarak anlattığı, sınav sorularını rüyasında gördüğünü öne sürdüğü 'Kevser' isimli kitabı da delil olarak girdi.



FETÖ diplomatik pasaportlu CIA ajanlarını Türki cumhuriyetlerindeki okullarında İngilizce öğretmeni olarak istihdam ediyordu. Yabancı ülke istihbaratlarının kontrolündeki FETÖ lobi şirketleriyle Türkiye karşıtı propaganda için anlaştı.



Darbeciler, hain girişimin planlama ve icra safhalarında 27 Mayıs darbesini örnek almış. Örgüt evlerinde yapılan aramalarda 27 Mayıs sürecini anlatan kitaplar bulundu.



Üsteğmen Barış Erdemir iddianameye giren ifadesinde Albay Osman Kardal'ın kendilerine "Yönetim TSK'ya geçti. Şimdi sıra Tayyip'de onun da işi biter yakında" dediğini anlattı.



Emir Astsubayı Hasan Hüseyin Sarıtarla darbeci Mehmet Partigöç'ün Genelkurmay çevresinde toplanan halkın protestolarına ateşle karşılık verilmesinin ardından mühimmat azalınca "Gerekirse Çankırı'dan mermi gelsin" diye emir verdiği belirtildi.



Darbeci Tuğamiral Sinan Sürer, 15 Temmuz akşamı saat 21.40'da WhatsApp'taki 'Ataşeler' isimli gruptan yurtdışındaki ateşelere 'Muhataplarınıza darbeyi bildirin ' şeklinde mesaj attı. Birçok askeri ataşe mesajı 'emredersiniz' diye cevapladı.



FETÖ, askeri okullarda okuyan öğrencilere 'kamufle' olmaları için Atatürk kitapları taşımaları, okumaları ve konuşmalarında Atatürk'ü övmelerini istedi.



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma müdürü olan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Yüzbaşı Burak Akın'ın darbecilerin inkar ettiği ayağından vurulma görüntüsü de iddianamede yer aldı.



Daha önceleri PKK'ya karşı mücadeleyi devletin stratejik kurumlarına sızmak için bir zıplama tahtası olarak gören FETÖ 17 Aralık 2013'teki kumpas sonrası taktik değiştirerek PKK ile işbirliği içine girdi. Kobani olayları sırasında Yasin Börü'yü öldürenlere müdahale konusunda kasten ihmalkârlık yapıldı.



"Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri arasında ismi geçen eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Harmancık'ın, Deniz Kuvvetleri ile ilgili darbe girişimine yönelik genel anlamdaki planlamaları Sinan Sürer ile yaptığı, bu planlamalar kapsamında, Türk Donanması'nın yüzde 70'ini oluşturan, firkateyn, korvet ve hücumbot olmak üzere 29 ana muharip gemisinin darbe faaliyetlerine katılmak üzere hazır hale getirildiği ortaya çıktı.