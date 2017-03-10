Çok yoğundum, FETÖ ile mücadele edemedim

?Darbeci komutandan akıllara ziyan savunma

Malatya'da 2. Ordu Komutanlığı'ndaki darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü gününde davanın bir numaralı sanığı 2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti savunma yaptı.



'ALTINI ÇİZEREK OKURUM'

Huduti, Mahkeme Başkanı Vedat Koç'un "Uzun yıllardır burada görevlisin. Birliğinde FETÖ bağlantısı olanlarla ilgili ne işlem yaptın?" sorusuna "İşimin yoğunluğundan bu konuya özel olarak bakmam mümkün değil" şeklinde cevap verdi. Huduti, yatağında uyurken İstanbul'daki oğlunun telefonla araması üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu öne sürdü. Kendisine ait ele geçirilen 8 adet kitapta FETÖ ile ilgili işaretlenmelerin olması ile ilgili soruya da Huduti, "Ben kitap okurken bütün kitapları işaretlerim. Emekli olunca tekrar inceleyecektim" dedi.

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AMİRALE ÖLDÜR EMRİ

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik açılan, 270 sanıklı davanın görülmesine İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Soruşturma kapsamında, gizli tanık "Kuzgun" olarak ifade veren ve mahkemede kimliğini açıklayarak etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirten tutuklu sanık eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, örgütün sözde imamlarından "İhsan"ın (Davanın sivil tutuklu sanığı Hasan Coşkuner) 15 Temmuz gecesi kendisini arayarak, "Birliğini dışarı çıkart, ölmeden öldür." talimatı verdiğini öne sürdü. AA