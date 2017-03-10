Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl bir rekora imza atmak istiyoruz

Moskova'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi. İki ülke arasında varılan anlaşmaların imzalanmasının ardından iki lider açıklama yaptı. Putin'in konuşmasının ardından sözü alan Erdoğan ikili ilişkilere değinerek "Özellikle turizm alanında bu yıl bir rekora imza atmak istiyoruz."

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.

İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmeler toplam 2.5 saat sürdü. Heyetler arası görüşmeler de sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da görüşmede hazır bulundu.

İlk olarak Putin söz aldı.

İşte Putin'in konuşmasından satırbaşları;

Ortak Yatırım Fonu kurulacak

Türk Akımı çevre dostu olacak

Terörle mücadeleyi görüştük

Akkuyu projesi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın ülkemizle ekonomik ilişkiler bağlamındaki kısıtlamalarını tamamen kaldırmasını bekliyoruz. Ancak bu şekilde geçmişte açıkladığımız 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamız mümkün olacaktır. Zira bizler, iki ülke olarak 38 milyar dolar hedefini gerçekleştirmiştik fakat bu son olaylardan sonra 17 milyar dolara kadar düştük. Şimdi bunu tekrar telafi ederek inanıyorum ki bu kaybımızı önleyeceğiz. Özellikle turizm alanında bu yıl bir rekora imza atmak istiyoruz."

"Şüphesiz Cenevre sürecinin bizi sonuca taşıması için başta rejim olmak üzere, bütün tarafların samimiyetle çalışması gerekiyor. Bir terör örgütüyle diğerinin bertaraf edilmeyeceği de artık kabul edilmelidir. Özellikle 35 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olarak, başta DEAŞ olmak üzere PYD, YPG, El Nusra gibi terör örgütleri bizim her an karşımızda olan terör örgütleridir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğini hiç kimse tehlikeye atmamalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbulumuzda bugün Eczacıbaşı'na ait helikopterin maalesef Büyükçekmece bölgesindeki bir kuleye çarpmak suretiyle içindeki iki pilot ile beş yolcu, dört tanesi Rus, üç tanesi Türk olmak üzere rahmetli oldular. Bunu burada ifade ederek ailelerine başsağlığı diliyorum. Gerek Rusya'daki ve bütün ailelerin acılarını bu vesileyle paylaşmak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç sürecinde de bildiğiniz gibi şu anda orada Türkiye-Rusya olarak koalisyon güçleriyle bir iş birliği yapalım istiyoruz. Bu iş birliğiyle beraber Münbiç halkının oraya yerleşmesini sağlayalım. Yani terör örgütlerinin oraları işgali değil, kendi halkının oralara yerleşmesi en büyük arzumuzdur. "