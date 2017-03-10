Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinden ilk görüntüler geldi. Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Değerli dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle ÜDİK toplantısında bir ara verme süreci yaşadık. Fakat geçen yıl malum Dünya Enerji Kongresi'nde bir araya geldik. O, bu süreci tetiklemesi bakımından çok çok hayırlı bir kongreydi" diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ekonomik, ticari, askeri ve savunma sanayine yönelik birçok alanda atacakları adımların, Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının ana başlıklarını teşkil edeceğini belirterek, "Bölge sorunlarını da etraflıca ele alacağımız bu ÜDİK toplantısı, ülkelerimizin bu süreçteki etkinliğini daha da artıracaktır" dedi.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda görüştü.

"ÇOK ÇOK HAYIRLI BİR KONGREYDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Değerli dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle ÜDİK toplantısında bir ara verme süreci yaşadık. Fakat geçen yıl malum Dünya Enerji Kongresi'nde bir araya geldik. O, bu süreci tetiklemesi bakımından çok çok hayırlı bir kongreydi" diyerek başladı.

"PETROL VE DOĞALGAZDA RUSYA İLE SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Türkiye ile Rusya arasında enerji noktasındaki iş birliğinin çok farklı olduğuna işaret eden Erdoğan, gerek petrol gerek doğalgazda Rusya ile bu sürecin aratarak devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, özellikle Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki çalışmaların hızla normalleşme süreci içerisinde devam ettiğini vurgulayarak, söyle devam etti:

"Ekonomik, ticari, askeri, savunma sanayine yönelik birçok alanda atacağımız adımlar, bugünkü ÜDİK toplantımızın öyle zannediyorum ki ana başlıklarını teşkil edecektir. Bölge sorunlarını da etraflıca ele alacağımız bu ÜDİK toplantısı, ülkelerimizin bu süreçteki etkinliğini daha da artıracaktır."

MASADAKİ EN ÖNEMLİ KONU TERÖRLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'ne başkanlık yapacaklar. İki liderin gündeminde başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleler ve terörle mücadele var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Suriye konusu öncelikli olmak üzere bölgeyi ilgilendiren konuları, enerji alanındaki işbirliği konularını ele alacaklar. İki ülke ilişkileri açısından oldukça önemli olan bu ziyaretin en önemli amacı da iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin daha sağlam bir hale getirilmesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

ORTAK YATIRIM FONU İMZALANACAK

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlık edecek. Zirvede Erdoğan ile Putin'in son 7 ayda 4'üncü kez bir araya gelmiş olacak. Zirvede iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar da imzalanacak. ÜDİK toplantısında Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin 24 Kasım 2015'teki uçak krizinden önceki noktaya, hatta daha da ileriye taşınması için atılacak adımlar ele alınacak. İki ülke ilişkileri için çok önemli konuların ele alınacağı zirve bitiminde "İki ülke arasında ortak yatırım fonunun" imzalanması bekleniyor..