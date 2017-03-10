Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Münbiç mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Münbiç halkının evlerine dönmesi için Türkiye-Rusya ve koalisyon güçlerinin işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte yaptığı ortak basın toplantısında, Münbiç ve Rakka hakkında önemli mesajlar verdi.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Münbiç sürecinde bildiğiniz gibi şu anda orada Türkiye-Rusya olarak koalisyon güçleriyle bir iş birliği yapalım istiyoruz. Bu iş birliğiyle beraber Münbiç halkının oraya yerleşmesini sağlayalım. Yani terör örgütlerinin oraları işgali değil, kendi halkının oralara yerleşmesi en büyük arzumuzdur. Bundan sonra asıl hedef Rakka. Rakka biliyorsunuz DEAŞ'ın en büyük örgütlendiği yerdir ve elimizdeki rakamlara göre 3 bin civarında DEAŞ'lının oralarda olduğu, bize istihbaratın verdiği bilgilerdir."