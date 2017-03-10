Düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter, saat 11.21'de Büyükçekmece'de kuleye çarparak düştü. 2'si kadın 5 kişi kazada yaşamını yitirdi. Ölenlerin kimlikleri belli oldu...

Kuğu Havacılığa ait helikopterde 2 pilot, 4 Rus ve 1 Türk yolcunun bulunduğu öğrenildi. Yolcuların Eczacıbaşı yapı grubuna ait üst düzey yöneticiler olduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Helikopterin Kaptan Pilotu'nun Alaaddin Nacar olduğu belirtiliyor.

ÖLENLERİ İSİMLERİ ŞÖYLE:

Salim özen, Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga...

Helikopterin Bilecik Bozöyük'e gitmek üzere havalandığı öğrenildi.