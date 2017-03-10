Erdoğan ve Putin’den Moskova’da tarihi zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’ne başkanlık yapacaklar. İki liderin gündeminde başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleler ve terörle mücadele var

Türkiye ile Rusya arasında 24 Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinde en üst düzey zirve bugün Moskova'da gerçekleştirilecek. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlık edecek. Zirvede Erdoğan ile Putin'in son 7 ayda 4'üncü kez bir araya gelmiş olacak. Zirvede iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar da imzalanacak. ÜDİK toplantısında Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin 24 Kasım 2015'teki uçak krizinden önceki noktaya, hatta daha da ileriye taşınması için atılacak adımlar ele alınacak.



Vİ ZE SERBESTİSİ VE S-400

Görüşmelerde öncelikli olarak işadamlarına yönelik vizelerin kaldırılması konusu ele alınacak. İki ülke arasında gıda, tarım, turizm, savunma, ulaştırma alanında önümüzdeki süreçte işbirliğini artıracak adımlar görüşülecek. Başta Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı projeleri olmak üzere enerji alanında işbirliği ve bu projelerin hızlandırılmasıyla ilgili atılacak adımlar da toplantıda masaya yatırılacak. İki ülkenin savunma sanayisi yetkilileri arasında yürütülen füze savunma sistemi S-400 alımı sürecinde gelinen son nokta ÜDİK toplantısında iki lider tarafından değerlendirilecek.



ASTANA VE CENEVRE

Toplantıda ayrıca başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler de ele alınacak. Erdoğan ve Putin'in öncülüğünde Astana'da başlatılan ve Cenevre'de sürdürülen siyasi geçiş süreci görüşmeleri değerlendirilecek. İki lider, geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir araya gelen Türkiye, Rusya ve ABD genelkurmay başkanlarının Rakka operasyonu ile ilgili gelinen son noktayı masaya yatıracak. Menbiç'teki gelişmelerin de ele alınacağı zirvede Erdoğan, mülteci sorunun çözümü için önerdiği terörden arındırılmış güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge önerisini yineleyecek. İki lider DEAŞ, PKK, FETÖ, PYD gibi terör örgütleriyle işbirliği konusunu da görüşecek. Erdoğan, terör örgütleri arasında ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine işaret edecek.



HEYETTE 8 BAKAN VE AKAR VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da eşlik edecek.