FETÖ’cü diplomatlar İsviçre’den iltica istiyor

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan, aralarında eski Bern Büyükelçiliği Müsteşarı Volkan Karagöz'ün de olduğu bazı Türk diplomatların, İsviçre'den iltica talebinde bulunduğu ileri sürüldü. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre, şubat ayında kamu görevinden uzaklaştırılan Karagöz, İsviçre'ye iltica başvurusu yaptı. Haberlerde, İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın, Karagöz dışında ülkeye iltica için başvuran diğer Türk diplomatların isimlerini açıklamadığı kaydedildi. Karagöz dosyasının İsviçre meclisinde tedirginliğe neden olduğu belirtilen haberlerde, siyasilerin, sadece diplomatik ve ekonomik yaptırımdan değil, zamanla diğer FETÖ üyelerinin de aynı yola başvurmasından endişe ettiği aktarıldı. Haberlerde, Karagöz'e iltica hakkı verilmesinin İsviçre ile Türkiye arasında hem siyasi hem ekonomik krize yol açabileceği belirtildi.