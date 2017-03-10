Hollanda’ya giderim toplantımı yaparım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan, referandum buluşmalarına engel çıkaran Hollanda’ya rest... Baskıyı maskıyı kabul etmeyiz. Bu cumartesi giderim, vatandaşlarımızı yalnız bırakmam

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum buluşmalarına engel çıkaran Almanya ve Hollanda'ya sert çıktı. Gazete ve tv'lerin Ankara Temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, güncel dış politik gelişmelerle ilgili şu mesajları verdi:



ALMANYA DOLDURUŞA GELMESİN: Almanya'nın toplantıları ertelemesinin demokratik bir tutum olmadığını mevkidaşım Gabriel'e ilettim. Kendisine, "Dürüst konuşalım. Siz 'hayır'ı destekliyorsunuz. Türkiye'yi ekonomik ve turizm olarak tehdit etmeyin. Dış ticaret açığı sizin lehinize. Sakın ola Türkiye ekonomisi bize bağlıdır gibi dolduruşlara gelmeyin" dedim.



30 TOPLANTILIK LİSTE: Almanya'ya bundan sonra yapılacak 30 kadar etkinliğin listesini verdik. Almanya'da devlet kurumları sistematik baskı uyguluyor. Türk toplumu çok rahatsız. Vatandaş çıldırıyor. İçi dolu. Alman Dışişleri Bakanı'na "dostum" dedim, tepki gördüm. Türk toplumu Almanya'da duygusal kopuş yaşıyor.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün akşam saatlerinde Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.?



ÇİFTE STANDART: Hamburg'daki toplantımız engellendi. Ama aynı salonda daha önce (Selahattin) Demirtaş da toplantı yaptı. O zaman niye durdurmadınız? Örneğin, Köln Belediyesi, C umhurbaşkanımız aleyhine bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Alman siyasetçilerin, medyasının Türkiye ile yatıp, Türkiye ile kalkmalarını doğru bulmuyoruz.



HOLLANDA'YA HODRİ MEYDAN: Hollanda Dışişleri Bakanı Koenders ile bir görüşme yaptım. 'Seçim sonrası gel diye, adam gibi rica ederse' seçim sonrası gidebiliriz. Yalnız öyle şey yok, baskıyı maskıyı kabul etmeyiz. 'Her şartta bizim için zor' derse, bu cumartesi ben giderim. Gideceğim. Çünkü vatandaş bu baskıdan dolayı gerçekten patlayacak duruma gelmiş ve çok üzgün. Biz oraya gitmezsek bu sefer vatandaş yalnız bırakılmış hissesine kapılıyor.



BİZİ KISKANIYORLAR: Avrupa'daki esas mesele genel bir kıskançlık, Türkiye'nin bağımsız ve güçlü olmasını istemiyorlar. Bu arada Ankara'daki özel bir eğitim kurumunda düzenlenen programa katılan Bakan Çavuşoğlu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu "Biz bu tür ırkçı, Wilders gibi faşistlere de pabuç bırakmayız. Vatandaşımız nerede bizi isterse, ne zaman isterse gideriz" dedi.





Çavuşoğlu'nun toplantısını Ankara Temsilcimiz Okan Müderrisoğlu takip etti.



'NAZİ' ÇOK AĞIRLARINA GİTMİŞ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği 'Nazi' benzetmesinin Alman hükümetini çok rahatsız ettiğini dile getirdi: Almanlar, en çok Nazi benzetmesine takılmışlar. Çok ağırlarına gitmiş. Biz şu anki yönetime 'Nazisiniz' demiyoruz. Nazi döneminden beri böyle uygulamalar olmadı. Uygulamaları o dönemi hatırlatıyor.



İSVİÇRE'DEN DEMOKRASİ DERSİ

İsviçre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun pazar günü gerçekleştireceği Zürih programının yasaklanmasını gerektirecek herhangi bir neden olmadığını açıkladı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun Zürih ziyareti hakkında "Hiçbir olağan dışı tehdit, ifade özgürlüğünü kısıtlamayı haklı gösteremez." ifadeleri kullanıldı.