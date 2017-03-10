İşte Lahey ihanetinin belgesi

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminden tam üç yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sözde savaş suçuyla Lahey’de yargılatmak için hain bir plan hazırladı. İhanet planı, bir savcının soruşturmadaki dikkatiyle ortaya çıkarıldı

FETÖ, ERDOĞAN'I LAHEY'DE YARGILATMAK İÇİN ASKERİ KANUN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI



FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminden tam üç yıl önce Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet yetkililerini savaş suçlarından yargılatmak amacıyla hain bir plan hazırladığı ortaya çıktı. SABAH, FETÖ'nün ihanet planını gözler önüne seren yüzlerce sayfalık belgeye ulaştı. Bu belgelere göre Genelkurmay eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse başta olmak üzere FETÖ'cü subaylar, Askeri Ceza Kanunu ve Askeri Mahkemeler Kanunu'yla ilgi bir tasarı hazırladı. FETÖ'cü subayların hazırladığı bu tasarı, terörle mücadele eden Türkiye'yi sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla savaş ilan etmiş bir ülke gibi göstermeyi amaçlıyordu. Tasarı dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de dâhil olmak üzere üst düzey komutanlara kabul ettirilmişti. Necdet Özel, tasarıya 18 Temmuz'da bir yazı ile onay verdi.







TUĞGENERAL İTİRAZ ETTİ

Skandal tasarı, duyarlı devlet görevlilerinin itirazı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan TBMM'ye gönderilmedi ve Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Çünkü eğer tasarı TBMM'de yasalaşsa FETÖ, 15 Temmuz'a gerek kalmadan dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dâhil devlet yönetimini bertaraf etme imkânını bulacaktı. Askeri Yüksek İdaresi Mahkemesi Başkanı Hâkim Tuğgeneral Abdullah Arslan, tasarıya itiraz eden dikkatli askeri yetkililerden biriydi. Tasarıyı 15 Temmuz 2013'ten önce de (2012 yılında) Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) onaylatmaya çalışan FETÖ'nün planına Arslan, 8 Ekim 2012'de MSB Adli İşler Yardımcılığı'na gönderdiği bir yazı ile itiraz etti.







GİZLİ TASLAĞI SAVCI BULDU

Skandal tasarı, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Ankara Cumhuriyet Savcısı Selda Kurtuluş'un açtığı askeri yargı soruşturması sırasında Genelkurmay Adli Müşavirliği'ndeki belgeleri incelemesi sırasında ortaya çıkarıldı. Taslağı ayrıntılı biçimde inceleyen Savcı Kurtuluş, bugüne kadar mevzuatta hiç yer almayan savaş suçları kavramına yer verildiğini, bu kavramın en üst seviyedeki devlet yetkililerini ve komutanları yargılama riski doğurduğunu anladı. Kurtuluş olayla ilgili hemen soruşturma başlattı. Soruşturmada Köse'nin yanı sıra Akdeniz ve Ağın da şüpheli. Tasarıyı hazırlayan Muharrem Köse ve Yasin Akdeniz cezaevinde. Erkan Ağın ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Her üç isim de 15 Temmuz darbecilerince hazırlanan sözde sıkıyönetim mahkemelerinde üst düzey görevlere getirileceklerdi. Köse, 15 Temmuz'daki en yetkili FETÖ'cülerden biriydi.





Muharrem Köse darbe girişimi sonrası böyle yakalandı.