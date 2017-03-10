İşte tarih tarih PKK'nın Almanya’da düzenlediği toplantılar

Almanya terör seviciliğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin seçilmiş siyasetçilerinin Almanya’da miting yapmasını engellemeye çalışan Almanya sadece son iki ayda PKK’nın 8 toplantısına kapılarını açtı. Öte yandan Avrupa’daki terör yandaşı sözde Hayır platformlarının toplantılarına sadece Almanya değil tüm Avrupa ülkeleri izin verdi. İşte tarih tarih o toplantılar…

6 Mart Anvers-Belçika: Aralarında KCK'li Zübeyir Aydar'ın da olduğu çok sayıda PKK'lı 'Hayır' etkinliği düzenledi.

6 Mart Milano-İtalya: PKK'nın uzantası 'Kuzey İtalya Hayır Platformu' 'Hayır' etkinliği düzenledi.

6 Mart Fribourg – İsviçre: HDK 'Hayır' etkinliği düzenlendi.

6 Mart Marsilya-Fransa: PKK yandaşları 'Hayır' toplantısı düzenledi.

ALMANLARIN GÖLGE HÜKÜMETİ DEVREDE

Almanya, Adalet Bakanı Bozdağ'ın toplantısını düzenleyeceği Baden-Württemberg Eyaleti'ndeki Gaggenau kentinde Alman derin devleti devreye girdi. Russia Today'in yayımladığı habere göre Bozdağ'ın toplantısının iptal edilmesinden sonra kentin merkezindeki bir AVM'de bomba ihbarı yapıldı. Kentin Belediye Başkanı Michael Pfieffer ise telefonla arayan kişinin bombayı Bozdağ'ın toplantısının iptal edilmesinin ardından yerleştirdiğin söylediğini iddia etti. Saatler süren araştırmaya karşın ihbarın asılsız çıktığı görüldü.

İŞTE TARiH TARiH PKK'NIN TOPLANTILARI

17 Ocak 2017: Başkent Berlin'de HDK tarafından düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin AB ile yaptığı anlaşmaların iptal edilmesi istendi.

18 Ocak 2017: HDK tarafından Hannover'de Kahramanmaraş, Uludere olaylarıyla ilgili enformasyon çadırları açıldı.

24 Ocak 2017: HDK öncülüğünde başlatılan "hayır" kampanyası kapsamında, Köln'de toplantı düzenlendi.

20 Şubat 2017: HDK'nin "Almanya 1. Meclis Toplantısı" Köln'de yapıldı.

27 Şubat 2017: Nürnberg kentinde HDK'nin öncülüğünde, "Biz Hayır Diyoruz, Siz Ne Diyorsunuz" başlıklı etkinlik düzenlendi.

5 Mart Almanya-Mannheim: 'Hayır' paneline PKK'nın uzantısı Demokratik Kürt Toplum Merkezi ve Mannheim Hayır Platformu katıldı.

5 Mart Frankfurt-Almanya: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adı altında "Diktatörlüğe hayır" sloganıyla düzenlenen referandum toplantısını Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E) düzenledi.

5 Mart Köln-Almanya: Hayır Platformu'nun düzenlediği 'referanduma hayır' başlıklı panele HDP'li vekil Tuba Hezer, gazeteci Ayşe Yıldırım, Kürt siyasetçi Şükran Sincer, akademisyen Utku Sayın katıldı. (Akşam)

"ALMANYA HENÜZ BAĞIMSIZLIĞINI KAZANAMADI"