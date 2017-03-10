Katliam emrini bu hain vermiş!

Darbe gecesi katliamın emrinin eski Albay Muzaffer Düzenli tarafından verildiği ortaya çıktı. Albay Düzenli, ‘Mukavemet edilirse ateş edin’ deyince sokakta bulunan tüm darbecilerin silah kullanmaya başladığı öğrenildi.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokaklara dökülen halka, ateş açılması emrinin hangi alçak tarafından verildiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe soruşturması kapsamında ifade veren tutuklu sanık Binbaşı Murat Yanık, 248 şehit, 2193 vatan evladının da gazi olduğu katliamın emrinin, Karacı Albay Muzaffer Düzenli tarafından verildiğini itiraf etti.

ALBAY DÜZENLİ ATEŞ EMRİNİ VERDİ, TÜM RÜTBELİLER UYDU

Ankara'dan cuma günü gece saat: 03.00 darbe olacağı bilgisini paylaşan Yanık, "Saat: 20.00 sıralarında telefonla Ankara'dan Albay Muzaffer Düzenli beni aradı ve harekâtın erkene çekildiğini söyleyerek "hazır olun" dedi. Birkaç dakika sonra Murat Çelebioğlu'nu aradı ve "Harekata Başlayın" dedi. Köprüde başlangıçta herhangi bir sorun yokken televizyonlardan Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın açıklamalarından sonra halkın sokağa çıkması üzerine harekatta sıkıntılar olmaya başladı. Bu sıkıntılardan biri de Sabiha Gökçen'e giden ekip ulaşamadı. Köprüde başlangıçta sıkıntı yokken halkın köprüde kalabalıklaştığını ve kontrolün kaybedilmeye başlandığını söylediler. Bunun üzerine Ankara'dan Muzaffer Düzenli, mukavemet edilirse ateş edilmesi talimatını verdi. Sokakta bulunan tüm rütbeliler buna riayet ederek silah kullanmaya başladılar. Biz bu sırada Tugay Komutanı Özkan Aydoğdu, Komutan yardımcısı Mehmet Kaplan, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Binbaşı Murat Çelebioğlu ve ismini bilmediğim Kurmay Başkanı ile Tugay Komutanının odasında televizyondan takip yapıyorduk" dedi.

SİVİL KIYAFETLERLE KAÇTIK

Darbe girişiminin olumsuz yönde seyir etmeye başladığını kaydeden tutuklu sanık Binbaşı Murat Yanık, "Tugay Komutanı Özkan Aydoğdu, Uzay Şahin, Murat Çelebioğlu ve ben asıl görev yerimiz 2. Zırhlı Tugay olmadığı için tugayı terk etmemizi, kendilerinin de teslim olacaklarını söyledi. Uzay Şahin, Murat Çelebioğlu ve ben tugayın arka tarafındaki ormanlık yoldan sivil kıyafetlerle asfalt yola inip taksiye bindik. Saat 17:00 sıralarında Kocaeli sınırları içerisinde Kocaeli Emniyet birimleri tarafından yakalandım" şeklinde konuştu. (Yeni Akit)