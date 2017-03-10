Lice’de çember daralıyor

Diyarbakır Lice’de devam eden operasyonda komandolar mağara ve sığınaklarda buldukları tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları imha etti

Diyarbakır'ın Lice, Hani ile Bingöl'ün Genç ilçelerinin kesiştiği ve 'şeytan üçgeni' olarak bilinen bölgede asker, polis ve köy korucularından oluşan 10 bin güvenlik görevlisinin katıldığı büyük bahar operasyonu devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın teröristlere silahlı, bombalı eğitimlerini verdiği ve Türkiye'deki 'Küçük Kandil' olarak da adlandırılan Lice, Hani, Genç üçgeninde stratejik noktalara helikopterlerle özel eğitimli birlikler indirme yaptı. Bölgede tuzaklanmış çok sayıda el yapımı patlayıcı imha edildi. İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) tespit ettiği ve harekât merkezine gönderdiği görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda ise belirlenen hedefler vuruldu.

Hava destekli operasyonda 8'i Lice'de 19 terörist silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirilirken, söz konusu örgüt mensupları arasında İçişleri Bakanlığı'nın "aranan teröristler listesi"nde "yeşil kategori"de bulunan Erhan Siser kod adlı Edip Yetüt'ün de bulunduğu belirtildi. Çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği operasyonda bin 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Teröristlerce bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasp edilmiş sahte plakalı 6 aracın bulunduğu operasyonda, 6 barınak ve 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Şırnak Silopi'de bir evde ise 2 adet Bixi otomatik tüfek, 5 adet roket atar silahı (RPG7), 6 adet AK-47 uzun namlulu silah, 3 anti tank mayını, 29 adet roket atar mühimmatı bulundu.



6 PKK HEDEFİ VURULDU

Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü 181'inci Filo'dan kalkan F16 savaş uçakları Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ait İHA'lar tarafından belirlenen 6 hedefi imha etti.