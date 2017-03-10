Referandum ekibi sahaya iniyor

AK Parti, referandum için son bir ayı nasıl değerlendireceğine ilişkin stratejisini belirledi. AK Parti, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da söylemini 3 başlıkta anlatacak

AK Parti, referandum için dönüm noktası sayılacak son bir ayı nasıl değerlendireceğine ilişkin stratejisini belirledi. Öncelik kararsızlar başta olmak üzere sistem hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan, bunun için de muhalefetin "tek adam, rejim değişiyor" gibi iddialarından etkilenebilecek gruplara verilecek. AK Parti, bunun için milletvekillerinden oluşan 15-20 kişilik bir ekip oluşturacak. Sayı yeterli olmazsa eklemeler yapılacak. AK Parti'nin anayasa ekibi 15 Mart'ta sahaya çıkacak, illere gidip vatandaşa sistemi anlatacak. Muhalefetin iddialarını tek tek çürütecek. AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatmak için oluşturduğu ekip içinde yer alan isimler parti sözcüsü olarak televizyon programlarına katılacak.



BÖLGEYE 3 MESAJ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine dönük olarak özel bir çalışma planı yapan AK Parti, Kampanya söylemini 3 başlıkta vurgulayacak. "Demokratik kazanımlar korunacak" mesajı verecek AK Parti, "Kürtlere karşı değiliz. Sorunumuz terör örgütü PKK ve uzantıları PYD, YPG ile" diyecek. Çözüm sürecinin terör örgütü PKK tarafından felç edildiğinin altı çizilecek. AK Parti bir taraftan da saha çalışmaları ile halkın nabzını tutuyor. Kararsızlarda ibrenin büyük oranda 'Evet'i gösterdiği kaydedildi.