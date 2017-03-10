Referandum öncesi Avrupa'dan 4lü saldırı

Cumhurbaşkanlığı referandumuna haftalar kala Türkiye'ye karşı hasmane tavır takınan Avrupa'dan yeni hamleler geldi. Birleşmiş Milletler PKK'ya karşı yürütülen hendek operasyonlarını eleştiren bir rapor yayınlarken, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) FETÖ ve PKK'ya karşı atılan adımları eleştirerek Türkiye'nin demokrasi notunu düşürdü. Diğer yandan Türk bakanların Avrupa ülkelerinde yapacağı programların iptali hız kesmeden iptal ederken Venedik Komisyonu yayınladığı raporla 16 Nisan'da oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı sistemi değişikliğine karşı olduğunu belirtti.

BM hendek operasyonlarına üzüldü, PKK'ya ses çıkarmadı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Cenevre'de bugün yayınladığı raporunda 2015 Temmuz ayı ile 2016 Aralık ayı arasında terör örgütü PKK'ya karşı Güneydoğu Bölgesi'nde yürüttüğü operasyonlarda insan hakları ihlallerinin işlendiği öne sürdü. PKK'nın sözde özyönetim ilanıyla şehir ve ilçelerde belediyeler yardımıyla oluşturduğu binlerce hendek ve barikattan söz etmeyen 26 sayfalık rapor, terörden etkilenen bölge halkının PKK'nın silinmesinden sonra dile getirdiği güvenlik ortamına değinmedi.

Terör örgütünün işlediği suçlardan bahsederken "Türk hükümetinin iddiasına göre" ibaresi kullanılırken, PKK terörü ve siyasi uzantılarının görüntülerle kanıtlanan suç ve insan hakları ihlallerine değinilmedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin'in sözcüsü "PKK suçlar işlediyse bunların soruşturulup analiz edilmesi gerekiyor" diyerek 800 kadar güvenlik görevlisinin şehit edildiği operasyonlar hakkında skandal bir açıklamada bulundu. Sözcü ayrıca Zeid Raad el Hüseyin'in Ankara tarafından davet edilmesine rağmen Türkiye'yi ziyaret etmediği itirafında bulundu.

OHAL önlemleri AKPM'yi harekete geçirdi

AKPM Denetim Komisyonu, demokratik kurumların işleyişini gerekçe göstererek Türkiye'nin 2004 öncesi olduğu gibi yeniden siyasi ve hukuksal planda denetime alınmasını kararlaştırdı. Bugün Paris'te oy çoğunluğuyla kabul edilen rapor ve beraberindeki karar metninde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL'den duyulan rahatsızlık, PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı yürütülen soruşturmaların Avrupa'da oluşturduğu endişedeye değinildi.

Venedik Komisyonu referandumda 'hayır' diyor

Venedik Komisyonu 16 Nisan'da oylanacak olan anayasa değişikliği hakkında bugün yayınladığı raporda yeni sistemin Avrupa normlarına aykırı olduğunu iddia etti. Hafta içinde basına sızdırılan rapor için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ adil ve objektif olmadığını ve halkın referandumda 'hayır' demesini teşvik ettiğini belirtmişti. "Komisyon üyeleri Türkiye'ye gelip bu kadar çalışma yapmak için keşke zahmet etmeselerdi. Çünkü CHP'nin internet sitesine girdiklerinde oradan indirecekleri metinle, komisyonun hazırladığı metin neredeyse yüzde yüz örtüşüyor. HDP'nin, CHP'nin sitesi, bunları yan yana koyduğunuzda eşittir Venedik Komisyonu raporu."

Avrupa Türk bakanların programlarını iptalle meşgul

Almanya, Avusturya ve Hollanda Türk bakanların konuşma yapacağı salonları baskıyla kapatmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan'a da, Hollanda'da konuşma yapması için salon verilmedi. Basına konuşan salon sahibi ise Belediye başkanı ile görüşerek, salonu kiraya vermeme kararı aldıklarını belirtti.

Yangın alarmı ve otopark sorunu gibi absürd gerekçelerle programlar iptal edilirken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye karşıtı durumu net bir şekilde ifade etti. "Ne 15 Mart [Hollanda seçimleri] öncesi ne de sonrası Çavuşoğlu'nu istemiyoruz. Onu Schiphol'de tutuklamanız lazım diyecek kişiler var ama işi buna vardırmayacağız" dedi ve tutuklama dışında ne gerekirse yaparız tehdidinde bulundu.