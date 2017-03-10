Suikast timine halktan urganlı mesaj

Muğla’da devam eden suikast timi davasında sanıklar halk tarafından böyle protesto edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da davaya müdahil olma başvurusu yaptığı açıklandı

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşısının ABD'den iadesi için talepte bulunulmasına karar verdi. 47 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşması sanık avukatlarının talepleri ve dava dosyasına gönderilen delilleri inceledi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonundaki duruşma öncesi salonun yakınında toplanan bazı vatandaşlar "İdam istiyoruz" sloganları eşliğinde sanıkların üzerine yumurta ve urgan attı. Vatandaşların bazıları ise terör örgütü elebaşı Feto'nun aleyhine slogan atarak fotoğraflarını yırttı, posterlerinin üzerine bastı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, "Sayın Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya zarar görmüştür. Sadece şahsı adına değil, devletin başı olduğu için bu suç devlete karşı da işlenen bir suçtur. Bu nedenle devletin başı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına davaya müdahil olmak istemektedir" dedi. Çokan "Sanıklar savunmalarını hakikatleri karartma, arkadaşlarını kurtarma ve FETÖ'yü koruma üzerinden '3K' taktiğiyle yapıyorlar" tesipitiyle de mahkeme başkanının dikkatini çekti. Cumhuriyet Savcısı ise sanıkların kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Darbeci sanık Gökhan Şahin Sönmezateş ise "FETÖ'cü değilim. Ama suçumu kabul ediyorum. Serbest bırakılma talebim yok" diyerek komik bir savunma yaptı.





Darbeci sanıklardan 'Paşa' lakaplı Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu protestocuları görünce şaşkına döndü.



'HER NEFESLERİNDE ENSELERİNDEYİZ'

Vatandaşın FETÖ'cü hainlere öfkesine Milli İrade Platformu adına açıklama yapan Yusuf Tülün tercüman oldu: Bu ihanetin içinde yer alarlar son nefeslerine kadar alınlarındaki hain damgasını taşıyacak. Bu hainler cezasını çekerken, her nefeslerinde enselerinde olacağız.