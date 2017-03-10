Tuzla'da işçi servisi kamyonuna altına girdi: 4'ü ağır 27 yaralı

Tuzla'da işçileri taşıyan servis, seyir halindeyken çarptığı kamyonun altında kaldı. Olayda 4'ü ağır 27 işçinin yaralandığı öğrenildi

Tuzla'da işçi servis minibüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzla Formula yolu üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Cemal Akbaş yönetimindeki işçi servisi seyir halindeyken, önündeki kamyona yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon kasasına girerek ezilen minibüsteki 27 işçi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevre güvenliğini alırken yol trafiğe kapatıldı. Yaralılar, gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler, enkaz kaldırma çalışmaları yaparken trafik tek şeritten veriliyor. Hafif yaralanan yolculardan biri seyir halindeyken minibüsün freninin tutmadığını ve önündeki kamyona çarptığını söyledi.

Kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.