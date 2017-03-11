98 terörist öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK’ya ağır darbe. TSK, son bir haftada 27’si yurtiçinde, 71’i Suriye’de 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Örgütün Kandil’deki inleri de ateş altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen yıl 24 Ağustos'ta sınır güvenliğinin terör unsurlarından arındırılması amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda haftalık bilançoyu açıkladı. Azez-Cerablus hattında 2 bin 15 kilometrekarelik alanın ÖSO kontrolüne geçtiği belirtilen açıklamada El Bab'da kontrolün sağlanması sonrasında Afrin'den doğu, Menbiç'ten ise batıya doğru hareketlilik gösteren terör örgütü YPG/PKK unsurlarının da hedef alındığına yer verildi.



71 YPG'Lİ ETKİSİZ

TSK, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Azez-Cerablus arasında toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometre karelik alanın kontrol altına alındığını duyurdu. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları ile DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekât sürdürülürken; PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Menbiç'ten batıya doğru muhtemel saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Operasyonlar kapsamında geçen hafta (2 Mart-9 Mart) 71 terörist (PYD/YPG/PKK) etkisiz hale getirilirken, 1 zırhlı, 2 silahlı araçla 1 havanın (PYD/YPG/PKK) imha edildiği bildirildi.



27 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, "Başta PYD/YPG/ PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdürecektir" denildi. Diğer taraftan bir hafta içinde Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman, Kars'taki operasyonlarda ise toplam 27 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



DEAŞ'A AĞIR DARBE

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başlangıcından bugüne kadar 2 bin 647'si ölü olmak üzere toplam 3 bin 60 DEAŞ mensubu, 425'i ölü olmak üzere toplam 462 PYD/YPG/PKK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 3 bin 888 el yapımı patlayıcı ile 92 mayın imha edildi.



KANDİL İNLERİ DE HAVADAN VURULDU

TSK, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarını da vurdu. Zap ve Avaşin- Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, örgüte ait 3 hedef imha edildi. Önceki gün yapılan hava harekâtında belirlenen silah mevzileriyle birlikte 2 barınma yeri ve bir sığınak ateş altına alınarak vuruldu.