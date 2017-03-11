AP’de FETÖ propagandasına geçit yok

FETÖ'nün, Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller Grubu'nun adını kullanarak 8 Mart'ta kendini aklamak için düzenlemeyi planladığı toplantı son anda engellendi. Konuşmacılarının FETÖ elebaşısının sözcüsü Alp Aslandoğan ile FETÖ bağlantılı Dialogue Derneği Başkanı Özcan Keleş'in olduğu etkinliğin iptali için Türkiye, AP Başkanlığı ve Genel Sekreterliği ile Yeşiller Grubu nezdinde girişimlerde bulundu. Daha önce AP'deki büyük siyasi grupların desteğiyle etkinlik düzenleyebilen örgüt üyeleri, şimdi AP'de muhatap bulamıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında ziyaret ettiği Madagaskar, FETÖ okullarını devrediyor. Okulların Maarif Vakfı'na devrine yönelik mutabakat anlaşması imzalandı. Ayrıca yeni bir okulun açılması konusunda da mutabık kalındı.