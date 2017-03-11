Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya A Haber'e bağlanarak Hollanda'nın skandal yasak ve engellemesini anlattı.

Bakan Kaya şöyle konuştu: "Gerçekten akılalmaz olaylar yaşanıyor. Hollanda ve Almanyada bir seyahat planladık. Bizim herhangi bir ülkenin içişlerine karışmak gibi niyetimiz yok. Bu antidemokratik bir yaklaşımdır. Sözde demokrasi anlayışları var. Konsolosluğun 30 metre yakınındayız. Konsolosluğa gitmemizi yasaklıyorlar. 16 Nisan'da vatandaşlarımız gereken cevabı verecek. Ben Avrupa'daki vatandaşlarımızdan güçlü bir şekilde evet demelerini istiyorum" dedi..

Bakan Kaya yaşananları A Haber'de anlattı