Bakan Kaya kara yoluyla Almanya'dan Hollanda'ya gidiyor

Hollanda ve Almanya programları iptal edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Almanya'dan kara yoluyla Hollanda'ya gitme kararı aldı. Bakan Kaya, Hollanda'da iptal edilen programa katılarak Türk vatandaşlarıyla buluşacak. ?

Hollanda ve Almanya programları iptal edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'dan kara yoluyla Hollanda'ya gitme kararı aldı. Bakan Kaya, Hollanda'da iptal edilen programa katılarak Türk vatandaşlarıyla buluşacak.



Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılacağı programı da iptal etmişti. Skandal yasağa gerekçe olarak da Bakan Kaya'nın konuşma yapacağı salonun başkaları tarafından kiralandığı öne sürülmüştü.



Hollanda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağına hükümet kararıyla iniş izni vermediğini açıkladı. Karara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bunlar Nazi kalıntıları, bunlar faşist. Bakalım bundan sonra Hollanda'nın diplomatik uçakları Türkiye'ye nasıl inecek" açıklamasını yaptı.