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Başbakan Yıldırım konuşuyor

  • Giriş Tarihi: 11.3.2017 19:39 Güncelleme Tarihi: 11.3.2017 19:50
Başbakan Yıldırım konuşuyor
Başbakan Yıldırım konuşuyor

Başbakan İzmir'de halka hitap ediyor.

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Konuşmasından satırbaşları

İzmir bu sefer rekora koşacak mı? Binalardan önce gönüller yaptık. 15 Temmuz darbe girişiminde millte bizimle beraberdi. Meydanları alçaklara dar ettiniz. 2014'te Cumhurbaşkanlığı sorun olmaktan çıktı. Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçti. İşimiz yeni başlıyor. Artık IMF karşısında el pençe duran bir Türkiye yok.

Artık Asya ve Avrupa kıtaları köprülerle bağlanıyor. İlk şehir hastanesini Mersin'de açtık. 5 yıldız otel konforunda. Türkiye'nin her yanına hizmet götürüyoruz. Vatandaşa boş vaat değil iş aş temin ediyoruz.