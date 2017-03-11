Çavuşoğlu'nun Hollanda uçuşu iptal edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuşunun iptal edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuşunun iptal edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rotterdam'a gideceğini duyurmuş, Reuters Ajansı'na konuşan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebu-Talep ise Dışişleri Bakanı'nın referandum kampanyası yapmasına izin çıkmadığını açıklamıştı.

Belediye Başkanı, Çavuşoğlu'nu Rotterdam'da saygıyla ağırlayacaklarını da belirtmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur" ifadelerini kullanmıştı

Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da Almanya'da yapacağı bir etkinlik iptal edildi. Karara gerekçe olarak Kaya'nın konuşma yapacağı salonun, sadece pazar günleri ve tatil günlerinde kullanım izni olması gösterildi.

İPTAL KARARININ ARDINDAN HOLLANDA'DAN İLK AÇIKLAMA

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS TV'nin, "Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etti" açıklamasının ardından bir açıklama daha geldi. Hollanda'dan yapılan açıklamada güvenlik endişeleri gerekçe gösterildi.

