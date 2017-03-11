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'den skandal Hollanda açıklaması

  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 01:25
CHP'den skandal Hollanda açıklaması
CHP'den skandal Hollanda açıklaması

Hollanda'nın faşist uygulamasına karşı Türkler ayaklanmışken 'den skandal bir açıklama geldi. CHP Milletvekili , "AK Parti'nin yaşananları seçim malzemesi yapmaması gerektiğini" söyledi.

Milletvekili , Hollanda ile yaşanan gerilimin ardından açıklamalarda bulundu. Altay, "Bunu kabul edebilmemiz, Türkyie Cumhuriyeti'nin yurttaşı olarak mümkün değil. Hükümetin bakanlarına yönelik önce Almanya'da başlayan ve diğer ülkelere yayılan tutumu şiddetle kınıyoruz. Kabul edilmesini mümkün görmüyoruz. Bu olayların AK Parti tarafından Evet-Hayır kampanyasına malzeme yapılmaması gerekir" diye konuştu.

CHP'YE TEPKİ YAĞDI
CHP'li Altay'ın skandal açıklamalarına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi..