Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'de toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Milletine aşık olmayanın hizmette gözü olmaz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz dedik. Sultanbeylili kardeşlerimin gönüllerinden koparak şöyle bir "Allah razı olsun" demesi bizlere yeter.



Kardeşlerim 1994 yılında milletimiz bizi bu aziz şehrin belediye başkanlığına laik gördüğünde biz bu anlayışla göreve başladık. Kararlılıkla çalışıyoruz. Bize gurur kibir yakışmaz bize tevazu yakışır. Sizler eser siyasetiyle laf siyasetinin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Sultanbeyli'ye neler yaptılar nasıl zulmettiler. Gazetelerde ne haberler çıktı Sultanbeyli'yle ilgili. Ama Sultanbeyli onlara sandıkta en güzel cevabı verdi. 16 Nisan halk oylamasında diyeceğimiz ne varsa da halkımıza söylüyoruz, 'evet' istiyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA İDAM CEVABI

(Kılıçdaroğlu'nun "Elinizi tutan mı vardı, idamı niye getirmediniz" sözlerine yanıt olarak) Bakın, bu konuda benim kanaatim belli. Sayın Bahçeli'nin kanaati belli. Ben Sayın Başbakan'ın kanaatinin de farklı olduğu düşüncesinde değilim. Fakat bu, anayasa değişikliği isteyen bir karar.

Şimdi bugün sabah yaptığı konuşmasında Sayın Ana Muhalefet Başı diyor ki; 'hadi getirin o zaman idamı' diyor. Tamam, sen idama var mısın önce onu söyle. Bak Sayın Bahçeli açıkladı. Ben Sayın Başbakan'ın da farklı düşündüğünü zannetmiyorum çünkü görüşmelerim var kendisiyle. Peki sen Kılıçdaroğlu, böyle bir şeye var mısın?. Bakınız, ben buradan şimdi duyuruyorum; Allah'ın izniyle 16 Nisan'daki 'evet' aynı zamanda bunun parlamentoya gelmesi demektir.

Yürütme yetkisi tek kişiye verilerek icraatların hızlı yapılamsının yolu açılıyor