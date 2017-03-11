Bağcılar'da açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte bu bölgeye seçim kampanyası için geldiğimde çizmeyle dolaştım. Ama artık modern bir Bağcılar var" dedi. Erdoğan buradaki konuşmasında sağlık alanında yapılan yatırımları açıkladı ve "Şu anda bakanlarımızı Avrupa ülkeleri hazmedemiyorsa, bunun sebebi bu. Bu kadar hızlı gitmeyin diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de gideceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Geçmişte doktor sana bir ilaç yazardı ya bulurdun ya bulamazdın. Bu devir kapandı. Şimdi istediğin eczaneden gidip ilaç alırsın. Bu millete yakışanı yapmadılar. Bu milletin evladına göbeğini kaşıyan adam dediler.

Buralara gelmemizde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yakında Halkalı'da da dev bir şehir hastanesi olacak. Bu dönemin sağlıktaki en önemli yatırımlarından birisi. Bin 500 yatak kapasiteli bir hastane olarak hizmet verecek. Şu anda bakanlarımızı Avrupa ülkeleri hazmedemiyorsa, bunun sebebi bu. Bu kadar hızlı gitmeyin diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de gideceğiz.

Sağlıkta en önemli eksiğimiz, doktor, hemşire. Hemşirelerimiz hemşire yardımcısı değil, hemşire olacak. Bu sıkıntınızı çözeceğiz. 16 Nisan işte bunun için önemli. Çünkü bürokratik oligarşi önünüzü kesiyor. 2 yıllık MYO'ların önünü açmamız lazım. Maalesef burada olduğu gibi bürokratik oligarşiye mahkum bir sistem olunca böyle oluyor. 16 Nisan'daki kararımız bütün bu tıkanıkları açmamız için önemli. Sadece doktor yetiştiren üniversitelerimiz var. Bütün bunlar bizim doktor açığımızı kapatmaya hizmet edecektir. Bu açığımız kapatılınca doktor başına düşen hasta sayımızda azalacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar