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'dan 'e mesajı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 19:59 Güncelleme Tarihi: 11.3.2017 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Münbiç mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Münbiç mesajı!

ve Devlet Başkanı ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, halkının evlerine dönmesi için -Rusya ve koalisyon güçlerinin işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Recep Tayyip , Devlet Başkanı Vladimir 'le birlikte yaptığı ortak basın toplantısında, ve Rakka hakkında önemli mesajlar verdi.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Münbiç sürecinde bildiğiniz gibi şu anda orada -Rusya olarak koalisyon güçleriyle bir iş birliği yapalım istiyoruz. Bu iş birliğiyle beraber Münbiç halkının oraya yerleşmesini sağlayalım. Yani terör örgütlerinin oraları işgali değil, kendi halkının oralara yerleşmesi en büyük arzumuzdur. Bundan sonra asıl hedef Rakka. Rakka biliyorsunuz DEAŞ'ın en büyük örgütlendiği yerdir ve elimizdeki rakamlara göre 3 bin civarında DEAŞ'lının oralarda olduğu, bize istihbaratın verdiği bilgilerdir."