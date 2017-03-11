Darbe davasına tarihi duruşma günü!

İstanbul’daki FETÖ ana darbe soruşturmasında Fethullah Gülen ve 6’sı general 24 sanık hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme Başkanı Cem Karaca, darbeci generallerin İstanbul’un Fethi olan 29 Mayıs günü yargı karşısına çıkmaları için duruşma günü verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafında yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana darbe girişimi soruşturması geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Mahkeme Başkanı Cem Karaca, darbeci generallerin İstanbul'un Fethi olan 29 Mayıs günü yargı karşısına çıkmaları için duruşma günü verdi.

Soruşturma sonunda hazırlanan 351 sayfalık iddianamede, İstanbul genelinde şehit edilen 89 isim ''maktul'' sıfatıyla, olay tarihinde kaçırılmaya teşebbüs edilen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve eşi Emel Ertem ile Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekircioğlu müşteki, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 89 kişi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding, Digitürk Genel Müdürlüğü, Casper Bilgisayarlar Sistemi Anonim Şirketi de ''suçtan zarar görenler'' sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık, tutuklu şüpheli olarak bulunuyordu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen "1" numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede; Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli olarak bulunuyor.



Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onayladığı iddianame ile 72 klasör evrak da İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Hakim Cem Karaca başkanlığındaki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti iddianame üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Kabul edilen iddianame için tensip zaptı düzenlendi. Zapta göre, davanın ilk duruşması İstanbul'un Fethi tarihine denk gelen 29 Mayıs günü gerçekleştirilecek. 4 gün boyunca sürecek duruşmada İstanbul'daki darbeyi planlayan FETÖ'cü generaller ilk kez hakim karşısına çıkacak.



92'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheliler Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyu¨p Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık'ın da aynı suçlardan ayrı ayrı 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.