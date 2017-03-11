Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın skandal kararını değerlendirdi. Çavuşoğlu, Hollanda'ya hak ettikleri karşılığı vereceklerini belirtti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"(Hollanda'nın kararı) Her bakımdan skandaldır ve kabul edilemez. Diplomatik teamüllere sığmaz. Bir kere diplomaside en uç noktadır. Yani böyle bir şey, bir Dışişleri Bakanının uçuş izninin, yazılı bir şekilde verilen uçuş izninin, tekrar yazılı şekilde iptal edilmesi hiçbir bakımdan kabul edilemez."

"Bu referandumda niye taraf tutuyorsunuz? Yeni yönetim sistemi, anayasadaki değişiklik sizi neden bu kadar rahatsız etti de bunu engellemeye çalışıyorsunuz. Çünkü bunlar biliyor ki Türkiye bu referandumla birlikte artık daha güçlenecek, daha bağımsız bir ülke olacak, ekonomisi çok daha güçlenecek ve onların tabiriyle tutulamayacak bir ülke olacak."

"Hollanda'nın attığı bu adımın elbette bir karşılığı olacak"

"Bu karar kimi sevindirdi? Wilders'ı sevindirdi. Çünkü Wilders'ın da istediği buydu. Wilders'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını gördüyseniz, çok memnun olmuştur. Peki bu kararı alan başbakanın ve şu andaki hükümetin Wilders'tan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Aynı zihniyet, aynı kafa, aynı faşizm."

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