Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Hollanda'ya misilleme uyarısı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın Türk bakanları engellemesine ilişkin, "Onlar ne adım atarsa, biz de 10 katını atarız" diyerek misilleme uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT yayınına katılarak Hollanda'nın Türk Bakanlara yönelik uygulamalarını değerlendirdi.

Hollanda hükümetinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik muamelesini insanlık dışı olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "Lanet olsun bunların seçimine. Kendi ülkesinde bir seçim var diye, bu seçimde (aşırı sağçı Geert) Wilders'a oy kaptırmamak için, başa baş gidiyor diye, Wilders'tan daha öteye giden siyasetçilere lanet olsun. Bunlar gerçekten bu kadar aşağılık bir seviyeye gittiler ve Bakanımızı burada kendi başkonsolosluğumuza almıyorlar." diye konuştu.

Çavuşoğlu, akşam saatlerinden itibaren Avrupalı yetkililerle görüşmeler yaptığını ve bu konudaki tepkilerini dile getirdiği vurguladı.

Hollanda'nın attığı adımları karşılıksız bırakmayacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, Ankara ve İstanbul'daki Hollanda Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu ve rezidanslarının etrafında tedbir aldıklarını, giriş çıkışları engelleyeceklerini hatırlattı.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar ne adım atarsa, biz de 10 katını atarız. Bunda bir korkumuz yok ama bu yaptıkları gerçekten insanlığa sığmaz. Bir seçim var diye ve bu siyasetçilerin insanlıktan uzaklaşması ibretlik bir durum. Bir dışişleri bakanının uçuşunun iptal edilmesi hiçbir bakımdan kabul edilebilir değil ama bir kadına ve bir bakana kendi toprağımız olan başkonsolosluğumuza girişine izin verilmemesi Avrupa için bir utanç belgesidir. Bu utancı da yüzlerine hep vuracağız."

Çavuşoğlu, Hollanda hükümetinin uygulamasına tepki vermeleri için diğer ülkeler nezdinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Avrupa'nın birçok ülkesindeki uygulamaların sebebinin Türkiye'deki referandumda taraf tutmak olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "'Evet' çıktıktan sonra yeni Türkiye'nin çok daha istikrarlı, daha özgür bağımsız ülke olacağını çok iyi biliyorlar. Kendi kontrolü altında olmayan bir Türkiye'yi istemiyorlar. İşin özeti bu."

BAKAN SAYAN'IN ARACININ TUTULMASI

Çavuşoğlu, A Haber yayınındaki açıklamasında da Hollanda polisinin Bakan Sayan'ın aracını tutmasına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"(Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans) Timmermans'ı da aradım. '(Başbakanla da tekrar görüşeceğiz' dedi. Biz de 'Bu rezalete son versin. Bu iş kontrolden çıkmaya başladı. Halkımız da büyük bir hassasiyet gösteriyor. Bu işi tırmandırmak istemiyoruz ama gereken tüm adımları atarız. Bu rezalete derhal son versin' dedik. Tekrar arayacağını söyledi Timmermans."

Hollanda'nın, 16 Nisan'daki referandumda halkın "Evet" diyeceğini gördüğü için "çıldırmış" şekilde hareket ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bizi durduramayacaklar. Biz yolumuzda emin adımlarla ilerleriz ama bu utanç onlarda bir leke olarak kalacaktır ve Türk halkı bunu unutmayacaktır." dedi.

TÜRKİYE, HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ'NİN DÖNMESİNİ İSTEMİYOR

Hollanda yönetimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da yaşayan Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Engellemeleri kınayan Dışişleri Bakanlığı, halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Bu arada, Bakan Sayan'ın aracının Rotterdam kentinde polis tarafından tutulmasına tepki gösteren Türk vatandaşları, Hollanda polisi tarafından güç kullanılarak dağılmaya zorlanmıştı. Engellemelere tepkiler devam ederken, Hollanda'nın Ankara ve İstanbul'daki diplomatik temsilcileri önünde toplanan çok sayıda vatandaş durumu protesto ediyor.