Hainlerin oyunu bozuldu

Suriye’nin Münbiç kentinde panikleyen PYD, El Bab’a sızmaya çalıştı. Türk askeri ve ÖSO teröristlere anında karşılık vererek, 10 PYD’liyi etkisiz hale getirdi. Münbiç’e doğru ilerleyen ÖSO kentin girişinde kontrol altına alındığı cephelere Türk Bayrağı dikti.

Suriye'nin Münbiç kentinde Türk askerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) tarafından ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'li teröristler önceki gece El Bab'daki bazı köylere sızmaya çalıştı. TSK ve ÖSO güçlerinin anında karşılık verdiği 10 terörist etkisiz hale getirildi. Münbiç'e doğru ilerleyen ÖSO kentin girişinde kontrol altına alındığı cephelere Türk Bayrağı dikti. TSK ve ÖSO'nun Münbiç'e doğru ilerleyişinin ardından bazı köyleri Suriye Rejimi ve Rus askerlerine bırakan terör örgütü PYD'liler rahat durmadı.

OYALAMA TAKTİKLERİ SÖKMEDİ

Oyalama taktiği yapmak için El Bab'ın Batı bölgesinde kalan köylere sızmaya çalışan teröristler ve milisleri fark eden TSK destekli ÖSO unsurları üs bölgelerinden sızma girişimine ateşle karşılık verdi. Çıkan çatışmalarda 10'un üzerine terörist ile milisin öldürüldüğü öğrenildi.

ABD'NİN SİLAHLARI SURİYE'YE BÖYLE SEVK EDİLDİ

ABD'nin 400 deniz piyadesi askeriyle birlikte Suriye'nin kuzeyine gönderdiği ağır silahlar ilk kez görüntülendi. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek veren ABD, yeni asker sevkiyatını dün resmen doğrulamıştı. Bölgeden gelen görüntülerde, onlarca TIR'ın toplar, zırhlı araçlar ve daha birçok silahı taşıdığı yer aldı. Sevk edilen silahlar arasında 155mm top mermisi fırlatan M777 tipi obüsler ve Osprey tipi helikopterler de var.