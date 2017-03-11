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faciasında ölenlerin yakınları teşhis için Kurumu'na geldiler

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
  • Giriş Tarihi: 11.3.2017 13:22 Güncelleme Tarihi: 11.3.2017 13:24
Helikopter faciasında ölenlerin yakınları teşhis için Adli Tıp Kurumu'na geldiler
Helikopter faciasında ölenlerin yakınları teşhis için Adli Tıp Kurumu'na geldiler

Büyükçekmece bölgesindeki televizyon kulesine çarparak yola düşen in içindeki Eczacıbaşı ya Ülke Direktörü, 4 Rus misafir ve iki pilotun cenazeleri yakınları teşhis için Kurumu'na geldi.

Büyükçekmece bölgesindeki televizyon kulesine çarparak yola düşen faciasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu ya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticilerinden Aleksandr Vanin, Rus misafir Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut Kurumu Morgunda otopsi çalışmalarına başlandı.

Kazada ölenlerin yakınları dün saat 16.30 sıralarında cenazeleri teşhis etmek için Adli Tıp Kurumu Morgu'na geldiler. Helikopterde bulunan 4 Rus vatandaşın cenaze işlemleri için Rusya Başkolosluğu'dan dan iki görevli Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bir saatlik çalışma sonrasında çıkışta açıklama yapmadan ayrıldılar.

Kazada hayatını kaybeden Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen'in yakınlarından Serkan Sevgi, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklama yaparak kazayı haberlerden duyduğunu belirterek, "Dayımın oğlu 10 yıldır Eczacıbaşında çalışıyor. Rusya'da oturuyor ve iş için arada bir İstanbul'a geliyor. İstanbul'a dönmeyi planlıyordu Buraya denetleme için gelmiş. Denetlemek için giderken o elim kaza meydana gelmiş" dedi. Kazada ölen pilot Pilot Alaattin Nacar'ın da yakınları cenazeyi teşhis ettikten sonra kurumdan ayrıldı.