Helikopter faciasında ölenlerin yakınları teşhis için Adli Tıp Kurumu'na geldiler

Büyükçekmece bölgesindeki televizyon kulesine çarparak yola düşen helikopterin içindeki Eczacıbaşı Rusya Ülke Direktörü, 4 Rus misafir ve iki pilotun cenazeleri yakınları teşhis için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Büyükçekmece bölgesindeki televizyon kulesine çarparak yola düşen Helikopter faciasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticilerinden Aleksandr Vanin, Rus misafir Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut Adli Tıp Kurumu Morgunda otopsi çalışmalarına başlandı.

Kazada ölenlerin yakınları dün saat 16.30 sıralarında cenazeleri teşhis etmek için Adli Tıp Kurumu Morgu'na geldiler. Helikopterde bulunan 4 Rus vatandaşın cenaze işlemleri için Rusya Başkolosluğu'dan dan iki görevli Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bir saatlik çalışma sonrasında çıkışta açıklama yapmadan ayrıldılar.

Kazada hayatını kaybeden Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen'in yakınlarından Serkan Sevgi, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklama yaparak kazayı haberlerden duyduğunu belirterek, "Dayımın oğlu 10 yıldır Eczacıbaşında çalışıyor. Rusya'da oturuyor ve iş için arada bir İstanbul'a geliyor. İstanbul'a dönmeyi planlıyordu Buraya denetleme için gelmiş. Denetlemek için giderken o elim kaza meydana gelmiş" dedi. Kazada ölen pilot Pilot Alaattin Nacar'ın da yakınları cenazeyi teşhis ettikten sonra kurumdan ayrıldı.