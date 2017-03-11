Her şey ortada, inkâr ediyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan 13 sanığa müebbet istemiyle açılan davanın dünkü duruşmasında ilginç diyaloglar yaşandı. Savunmasını yapan sanık Albay Nurullah Zeki Atmaca'nın suç delilleri açık olmasına rağmen her şeyi inkâr etmesi mahkeme başkanı Hulusi Pur'u bile isyan ettirdi. İşte o diyalog:

Mahkeme Başkanı Pur: İddiaya göre Türk Telekom'u ele geçirmek için asker sevk etmişsin. Doğru mu?

Darbeci Atmaca: Oranın güvenliğini sağlamak düşüncesiyle hareket ettim.

Mahkeme Başkanı Pur: Sizin 'Yurtta Sulh Biziz' diye bir WhatsApp grubunuz varmış. Orada 'Çamlıca'daki antenlere acil müdahale edilmeli' diye yazmışsın. Daha sonra 'Küçükçekmece'de olumsuz bir durum var mı? Tim hazır bekletiliyor' demişsin.

Atmaca: Efendim, orası önemsiz yer.

Pur (sesini yükselterek): Ne demek önemsiz. Bu millet sokağa nasıl çıktı? Yayınlar kesilseydi ne olurdu? Saat 04.30'da kışladan çıkıyorsun. Her şey ortada. O mesaj grubunde darbe olsaydı senin MİT sorumlusu olacağın yazıyor."

Atmaca: Onu yazana sormak lazım.

Pur: Sen muhabere birliği komutanısın. Başbakan konuşmuş, Cumhurbaşkanı konuşmuş. Bunlar tesadüf mü?"

Atmaca: Tesadüf efendim. Daha sonra çark ettim ve gruptan çıktım. Öte yandan İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" sonucunda Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9'u firari 15'i tutuklu 25 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



'VURUN KIRIN KAZA SÜSÜ VERİN'

Kars'ta 17 eski askeri personelin yargılandığı FETÖ davasının iddianamesinde, cuntacıların olayın mahiyetini öğrendikten sonra kışlalara dönmek isteyen askerleri engelleyerek, "vurun, kırın, gerekirse tanklarla ezin, olaya kaza süsü verin" şeklinde emirler verdiği bildirildi. İddianamede, bazı askerlerin ifadelerinde, sanık yarbay Nihat Uçan'ın, darbe girişimini öğrendikten sonra kışlaya dönmek isteyen tankları engellediği "geri gidin, yargılanacaksınız", "vatan hainisiniz", "kimliklerinizi verin" şeklinde tehdit ettiği anlatıldı. Uçan'ın darbe girişimini sürdürmeleri için askerlere "vurun, kırın, gerekirse tanklarla ezin", "kaza süsü verin" şeklinde emir verdiği de yer aldı. AA