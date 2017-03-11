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Hollanda konsolosluğu önünde hareketli saatler

İHA
  • Giriş Tarihi: 11.3.2017 23:01 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 00:13
Hollanda konsolosluğu önünde hareketli saatler
Hollanda konsolosluğu önünde hareketli saatler

Hollanda Başkonsolosluğu yaşanan toplantı krizinin ardından giriş çıkışa kapatıldı. Bir grup vatandaş, Hollanda hükümetinin Türk bakanların ziyaretlerini engelleme çabalarını protesto etmek için büyükelçilik binası önünde toplandı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bir grup vatandaş, Hollanda hükümetinin Türk bakanların ziyaretlerini engelleme çabalarını protesto etmek için büyükelçilik binası önünde toplandı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Hollanda hükümetinin Türk bakanlarının ziyaretlerini engelleme çabalarını protesto etmek isteyen yaklaşık 100 kişi, büyükelçilik binası önünde toplandı. Grup, ellerinde "evet" yazılı pankartlarla ve sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

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