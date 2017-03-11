Hollanda uçuş iptali krizi: Bizimle pazarlık yaptılar

Hollanda AK Parti Seçim Koordinasyonu Merkezi Başkanı Turan Atmaca, Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesi öncesinde programın 50 kişiyle sınırlandırılmak istendiğini ancak bunu kabul etmediklerini söyledi.

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin iptal kararı karşısında şok olduklarını ifade etti. Defalarca salon iptalleri olduğunu, en son etkinliğin Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı'nda yapılmasına karar verildiğini belirten Atmaca, "Son olarak sayın Bakanımızın uçağının iniş iznini iptal ettiler. Biz de programın iptal edildiğini hem Türkiye'deki hem de buradaki yetkilerimizden öğrenmiş olduk. Üzüntülüyüz." diye konuştu.

"PAZARLIK YAPMAYA KALKTILAR"

İlk başta parti üyelerini bilgilendirmeye yönelik 500 kişilik bir etkinlik planlandığını ifade eden Atmaca, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 salon iptal edildi. Buradaki Türk vatandaşlarımız, programın yapılması için ısrarcı oldu. Bugün program devam etmiş olsaydı, belki on binler gelebilirdi. Bu sabah bizimle pazarlık yapmaya kalktılar. 'Siz programı devam ettirin ama Rotterdam'da değil, Lahey Büyükelçiliğinde yapın. Fakat 50 kişi olsun ve sizin belirleyeceğiniz bu 50 kişinin ismini bize verin. O isimleri kontrol ederek, içeri sokalım' diye bir teklif geldi. Biz de bunu kabul etmedik. Çünkü, 500 kişiyle başladığımız program talebimizi, kendileri, Rotterdam Belediyesi ve yetkilileri bu hale getirdiler."

"REKORU, YÜZDE 80'LERE ÇIKARIP İNŞALLAH SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ARMAĞAN EDECEĞİZ"

15 Mart'ta Hollanda'da seçim yapılacağına dikkati çeken Atmaca, Türklerden bugün yaşananları dikkate alarak oy vermesini istedi. Hollanda'da daha önce AK Parti'ye yüzde 70'lik bir destek çıktığını hatırlatan Atmaca, "Bu rekoru, yüzde 80'lere çıkarıp inşallah sayın Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına, aziz Türk milletine armağan edeceğiz." dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği belirtilmişti. Çavuşoğlu, daha önce belirlenen yerlerin izinlerinin iptal edilmesi üzerine, bu akşam Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansında Hollanda'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmeyi planlıyordu.