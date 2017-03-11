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'da skandallar bitmiyor

AA
  • Giriş Tarihi: 11.3.2017 22:04 Güncelleme Tarihi: 11.3.2017 22:27
Hollanda'da skandallar bitmiyor
Hollanda'da skandallar bitmiyor

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız,  'nın aracının  girişinde durdurulduğunu ve kendisinin de Bakan Kaya'nın yanına gitmesine müsaade edilmediğini söyledi..

'nın programını takip etmek üzere 'nın Rotterdam kentine giden bakanlık konvoyundaki bir araç ile TRT ve Anadolu Ajansı ekibinin bulunduğu araçtakilere Hollanda polisince kimlik kontrolü yapıldı.

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Hollanda polisi, Rotterdam yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada bakanlık konvoyundaki bir araç ile içinde Anadolu Ajansı ve TRT ekibinin bulunduğu aracın etrafını sardı. Polis araçta bulunanlara kimlik kontrolü yaptı

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Polis yetkilisi burada yaptığı açıklamada, söz konusu kontrolün Bakan Kaya'nın da araçta olabileceği için yapıldığını ifade etti.

Yaklaşık bir saat sorguya tabi tutulan Türk gazeteciler ve bakanlık konvoyundaki yetkililerden bir an önce Hollanda'yı terk ederek Almanya'ya dönmeleri istendi.

Araçlar, Hollanda polisinin nezaretinde ülke dışına çıkarılıyor.

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