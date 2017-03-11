Irkçı lider Wilders'ten haddini aşan sözler

Türk düşmanı ırkçı Wilders, "Erdoğan'la aynı fikirde olan Türkler Türkiye'ye gitsin" paylaşımı yaptı.

Hollanda'nın Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesinin ardından ülkedeki Özgürlük Partisi Lideri ırkçı Geert Wilders attığı twitlerle bu duruma sevindiğini gösterdi.

Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders ise son gelişmelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"HARİKA"

Irkçı lider Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Harika! Yoğun PVV baskısı sayesinde hükümetimiz Hollanda seçimlerinden bir kaç gün önce Türk bakanının inişine izin vermedi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE GİDİN VE ASLA GERİ DÖNMEYİN"

Geert Wilders, bir diğer paylaşımında da "Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin" şeklinde yazdı.





"ERDOĞAN İSLAM BAYRAĞINI TAŞIYOR, TÜRKİYE MÜSLÜMAN, AVRUPA'YA GİREMEZSİNİZ"

Wilders geçtiğimiz hafta boyunca Türk bakanların Hollanda'da etkinlik düzenlemesine karşı çalışma yürütmüş, hatta Lahey'deki Türk Büyükelçiliği önünde Türkçe pankart açmıştı. Wilders ayrıca Türkçe altyazılı bir video yayınlayarak Erdoğan'ın İslam Bayrağı'nı taşıdığını, Türkiye'nin müslüman bir devlet olduğunu ve böyle bir devletin Avrupa'nın parçası olamayacağını söylemişti.