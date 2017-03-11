İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 89 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenilen bazı polisler gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 20 ilde operasyon gerçekleştirildi.

20 İLDE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan 89 şüpheliyi yakalamaya yönelik, 20 ildeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINAN BAZI POLİSLER DAHA ÖNCE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenilen bazı polisler gözaltına alındı.

Bu arada, İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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