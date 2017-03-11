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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

AA
  • Giriş Tarihi: 11.3.2017 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.3.2017 09:57
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

İstanbul'un Sultangazi, Okmeydanı ve Küçükçekmece ilçelerinde DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 gözaltına alındı.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Sultangazi, Okmeydanı ve Küçükçekmece'deki 10 adrese DHKP/C'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARANIYORLARDI!

Operasyonda, örgütün propagandasını yapmaktan aranan E.E, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada firari olan S.K. ile "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan aranan S.C. gözaltına alındı.