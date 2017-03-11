'Kuzgun' ve 'Şapka' Öksüz'lü darbe toplantısını anlattı

15 Temmuz hain darbe girişimi soruşturmasında ‘Kuzgun’ ve ‘Şapka’ kod adlarıyla gizli tanık olarak ifade veren eski askerler Halil İbrahim Yıldız ve Hakan Bıyık İzmir’deki davada açık kimlikleriyle savunma yaptı. İki sanık Ankara’daki darbe toplantısını anlattı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 270 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklar eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ile eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanvekili Albay Hakan Bıyık ifade verdi. Sanık Yıldız, soruşturma aşamasında 'Kuzgun', Bıyık ise 'Şapka' kod adıyla gizli tanık olarak ifade verdiğini söyledi. Her iki sanık da 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak istediğini belirtti. İki sanık 15 Temmuz'dan önce Ankara'da bir villada FETÖ'nün 'Hava kuvvetleri imamı' olduğu belirtilen firari Adil Öksüz ve askerlerin katılımıyla yapılan toplantılara ilişkin anlatımlarda bulundu.



'15 OLMAZSA 22 TEMMUZ'

Tutuklu sanık Yıldız, özetle şunları anlattı: "Bu şahıs (Adil Öksüz) villanın katlarını gezerek, darbeyle ilgili çalışmaları yürüten örgüt mensuplarıyla görüşmeler yapıyordu. Öksüz'ün darbe planının bitmek üzere olduğunu, birkaç unsurun tamamlanacağını ve Gülen'e onaylatılacağını söylediğini duydum. Öksüz darbe planını Gülen'e yazılı olarak değil, planı ezbere sunacağını söylüyordu. Villada, eksikliklerin giderilmesi halinde darbe planının 15 Temmuz'da, aksi halde 22 Temmuz'da devreye sokulacağı konuşuldu. İki tarihte de darbe planı saat 03.00'te devreye sokulacaktı."

Yıldız, Mahkeme Başkanı'nın "Devletin elinde TSK'da FETÖ mensubu olduğu iddia edilen 600 kişilik bir listenin olduğuna yönelik söylemden haberin var mıydı? Villada konuşuldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Böyle bir liste olduğu söyleniyordu. Oradakiler, 'Biz bu hareketi (darbe kastedilerek) yapmazsak, onlar bize bu hareketi yapacaklar' diyordu. Belki de darbeyi bu yüzden öne çektiler."



GÜLEN'İN TALİMATI GELDİ

Sanık Bıyık ise özetle şu iddialarda bulundu: "Öksüz, yaptığı görüşme sonrasında, Gülen'in talimatını bize aktardı. Öksüz, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı emekli edecek. Akar'ın darbede desteğinin örgütün yanında olması için bunu ona söyleyin' şeklinde sözler sarf etti. Bunun Gülen'in talimatı olduğunu söyledi. Villada, 'Darbe bir emirle başlayacak' şeklinde konuşuldu, emrin ne olduğu söylenmedi."



2 İFADE ABD DOSYASINDA

Türkiye, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'ye ek deliller sunmuştu. Gizli tanıklar 'Kuzgun' ve 'Şapka'nın darbe planının Öksüz tarafından ABD'ye götürülüp Gülen'in onayına sunulduktan sonra devreye sokulduğu şeklindeki ifadeleri de dosyaya girmişti.