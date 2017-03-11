Sakızlı provokasyona hâkim ayarı

Adana'da 13 gazetecinin yargılandığı FETÖ davasının duruşmasını izleyen Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreter Yardımcısı Oliver Money Kyrle, sakız çiğneyerer mahkemeye saygısızlık yaptığı gerekçesiyle salondan çıkarıldı. Duruşmada tutuksuz yargılanan 9 sanık ile avukatları da hazır bulundu.Duruşmayı, CHP Adana milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş de izledi. Belçika'dan Adana'ya duruşmayı izlemeye gelen IFJ Genel Sekreter Yardımcısı Kyrle'ın mahkeme başkanının kendisini uyarmasına rağmen sakız çiğnemeye devam ettiği öğrenildi.